Очевидцы рассказали о взрывах и пожаре в жилом комплексе «Селигер Сити»

Фото: Прокуратура Москвы

Пожарная сигнализация не сработала в столичном жилом комплексе «Селигер Сити», где ночью произошли взрыв и пожар. Об этом заявил житель комплекса комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин. Он также назвал такую ситуацию «позором».

По мнению комментатора, в этом виновата управляющая компания.

«Единственная организация, которая полностью провалилась, — управляющая компания. В корпусе, где происходил весь этот ад, даже пожарная сигнализация не сработала. Позор, граничащий с преступлением», — написал Жичкин.

РБК направил запрос девелоперу MR Group.

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Как уточнила в беседе с РБК другая очевидица ЧП, жительница сгоревшего корпуса Анастасия, система оповещения пожарной безопасности сработала, но отключилась после второго взрыва в первом подъезде. Двое жильцов соседних корпусов, в том числе «Брюллова», сообщили, что у них вовсе не сработала сигнализация.

В ночь на 30 сентября при взрыве и последующем пожаре в ЖК «Селигер Cити» в Москве погиб человек, еще один взрослый и один ребенок пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По словам очевидцев, из восьми корпусов ЖК сгорел именно корпус «Баренц» (Ильменский пр., 14, корп. 6).

Другие недостатки в работе управляющей компании отметил еще один опрошенный РБК очевидец. По его словам, на паркинге всегда были выключены газоанализаторы. «Также жители ЖК выламывали ворота, чтобы пожарные могли заехать на территорию, так как опять-таки халатность УК в ее работе», — сказал он.

По словам Жичкина, взрыв был «очень сильный, <...> мощная вибрация на весь ЖК». Он сравнил мощность взрыва с землетрясением магнитудой 4,5, которое однажды лично застал в Грозном. Всего в ЖК прогремели несколько взрывов, комментатор написал о четырех.

«Взрыв был так силы, что одно из окон вырвало из конструкции и отбросило аж до детской площадки. Расстояние между этим корпусом и площадкой около 100 м», — написал Жичкин.

«Примерно в 2:45 услышали взрыв, а также почувствовали дрожь, что говорило об очень сильном взрыве. Побежали смотреть в окно, там увидели горящий дом в нашем ЖК, горящие обломки на земле, бегущих оттуда людей», — сообщил РБК другой житель ЖК «Селигер Сити».

Еще одна собеседница РБК, проживающая в доме напротив взорвавшегося корпуса, рассказала о более чем четырех взрывах за десять минут. «Три взрыва были очень сильные, остальные чуть меньше. Первые взрывы были на сторону проезда, но потом произошел взрыв в сторону двора. Скорая приехала очень быстро, пожарные дольше», — добавила жительница дома 17/3 по Ильменскому проезду.

Жичкин добавил, что жители комплекса помогали друг другу, в том числе выкидывали матрасы из окон, чтобы помочь спастись тем, кому пришлось выпрыгивать из горящих квартир. Это же подтвердила предыдущая собеседница РБК. Комментатор, в свою очередь, отметил хорошую организацию работы пожарных, полицейских и МЧС.