СК завел дело после гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити»
Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека при пожаре в Ильменском проезде Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Ночью 30 сентября при пожаре в доме на Ильменском проспекте в Москве погиб человек, еще один взрослый и один ребенок пострадали. Пятеро были спасены. Речь идет о ЖК «Селигер Сити», уточнял департамент транспорта Москвы.
«В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего», — добавили в пресс-службе управления.
ЖК бизнес-класса «Селигер Сити» расположен в северной части Москвы, в районе Западное Дегунино. Загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж.
Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов. Предварительно установлено, что они использовались для монтажа натяжного потолка в одной из квартир, отметили в СК.
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