СК завел дело после гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити»

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека при пожаре в Ильменском проезде Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Ночью 30 сентября при пожаре в доме на Ильменском проспекте в Москве погиб человек, еще один взрослый и один ребенок пострадали. Пятеро были спасены. Речь идет о ЖК «Селигер Сити», уточнял департамент транспорта Москвы.

«В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего», — добавили в пресс-службе управления.

ЖК бизнес-класса «Селигер Сити» расположен в северной части Москвы, в районе Западное Дегунино. Загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж.

Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов. Предварительно установлено, что они использовались для монтажа натяжного потолка в одной из квартир, отметили в СК.

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