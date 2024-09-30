В Кремле раскрыли планы Путина в годовщину присоединения новых регионов

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин откроет по видеосвязи ряд социальных объектов в Донбассе и Новороссии. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах президента на годовщину присоединения новых регионов. Его слова передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь отметил, что ранее утром президент уже выступил с заявлением по случаю присоединения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «В течение дня у главы государства рабочие встречи внутреннего характера, в «Ново-Огарево» сегодня работает. В середине дня также мы ожидаем, что президент в режиме видеоконференции откроет целый ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России», — сказал он.

На вопрос о том, будет ли Путин участвовать в праздничных мероприятиях публично, Песков ответил: «Открытие объектов социальной инфраструктуры — это и есть публичное мероприятие». В праздничных событиях, к примеру концертах, он участвовать не будет, заключил пресс-секретарь.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, а 5 октября 2022-го президент подписал законы об их ратификации.