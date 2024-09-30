Пастор лютеранской церкви в Петербурге уехал из России после задержания

Михаэль Шварцкопф (Фото: petrikirche.ru)

Пастор лютеранской церкви святых Петра и Павла на Невском проспекте (Петрикирхе) Михаэль Шварцкопф вернулся на родину в Германию после задержания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба церкви во «ВКонтакте».

«После 11 лет служения в Петрикирхе и в северо-западном пропстве пастор EKD (Евангелическая церковь в Германии, нем. Evangelische Kirche in Deutschland. — РБК) Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Петрикирхе.

Как сообщил телеканалу 78.ru руководитель культурного служения Петрикирхе Антон Курмышов, Шварцкопф покинул Россию еще 25 сентября, в тот же день, когда суд в Петербурге отпустил его на свободу после задержания. Вслед за ним в Германию уехала его семья: жена, гражданка России, и сын. На воскресной службе прихожанам сообщили, что пастор на больничном, передает «Фонтанка».

Пастора задержали 24 сентября, на следующий день его отпустили. «Фонтанка» сообщала, что Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге и его готовятся признать нежелательным на территории России лицом и депортировать.

Однако председатель совета общины Валентина Курмышова заявила, что Шварцкопф уехал, потому что у него заключен контракт о службе пастором в общине в Германии. Священник подписал его еще год назад. В ближайшее время он не планирует возвращаться в Россию.

Шварцкопф имеет гражданство Германии и вид на жительство в России. В Петрикирхе служит с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России.