 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лютеранская церковь в Петербурге сообщила о задержании пастора Шварцкопфа

Михаэль Шварцкопф
Михаэль Шварцкопф (Фото: petrikirchespb / VK)

Полиция в Санкт-Петербурге задержала пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщила пресс-служба церкви во «ВКонтакте».

«Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в ГУВД по городу и в объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images


Ранее о задержании пастора сообщала «Фонтанка». По информации издания, Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге. Священника готовятся признать нежелательным на территории России лицом и депортировать.

Петрикирхе считается одним из главных лютеранских храмов России. В настоящее время здесь на богослужения собирается евангелическо-лютеранская община святых Анны и Петра.

Шварцкопф служит в Петрикирхе с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем Архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пастор задержание Церковь депортация Санкт-Петербург
Материалы по теме
На Украине пьяный священник после ДТП пытался отнять пистолет у полиции
Общество
Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников
Общество
ТАСС узнал о новом деле против осужденного за госизмену сына священника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Водитель «Газели» пострадал при атаке дронов на Белгородскую областьПолитика, 16:57
В ЦАХАЛ призвали военных готовиться к наземному наступлению на «Хезболлу»Политика, 16:50
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка КитаяСпорт, 16:37
На экс-главреда Telegram-канала Brief и его зама составили 4 протоколаПолитика, 16:35
В 62 года умер Роман Мадянов. Жизнь в фотографияхLife, 16:31
Дума одобрила законопроект о регистрации домов сразу после постройкиОбщество, 16:29
Тренер рассказал, когда Неймар вернется в строй после разрыва «крестов»Спорт, 16:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на приемПолитика, 16:23
Клуб КХЛ назначил нового главного тренераСпорт, 16:08
Топ-5 цифровых сервисов «Почты России» для бизнесаОтрасли, 16:08
Оперативники задержали главу следственного отдела СК по ТаганрогуОбщество, 16:01
Следствие попросило арестовать экс-мэра СочиПолитика, 16:00
Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложникаОбщество, 15:48
Топ-менеджер CrowdStrike извинился за сбой компьютеров по всему мируТехнологии и медиа, 15:46