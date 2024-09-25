Лютеранская церковь в Петербурге сообщила о задержании пастора Шварцкопфа

Михаэль Шварцкопф (Фото: petrikirchespb / VK)

Полиция в Санкт-Петербурге задержала пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщила пресс-служба церкви во «ВКонтакте».

«Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в ГУВД по городу и в объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Петрикирхе считается одним из главных лютеранских храмов России. В настоящее время здесь на богослужения собирается евангелическо-лютеранская община святых Анны и Петра.

Ранее о задержании пастора сообщала «Фонтанка» . По информации издания, Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге. Священника готовятся признать нежелательным на территории России лицом и депортировать.

Шварцкопф служит в Петрикирхе с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем Архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.