Лютеранская церковь в Петербурге сообщила о задержании пастора Шварцкопфа
Полиция в Санкт-Петербурге задержала пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщила пресс-служба церкви во «ВКонтакте».
«Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в ГУВД по городу и в объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Ранее о задержании пастора сообщала «Фонтанка». По информации издания, Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге. Священника готовятся признать нежелательным на территории России лицом и депортировать.
Петрикирхе считается одним из главных лютеранских храмов России. В настоящее время здесь на богослужения собирается евангелическо-лютеранская община святых Анны и Петра.
Шварцкопф служит в Петрикирхе с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем Архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.
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