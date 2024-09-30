Умер звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Джон Эштон (Фото: Andrew H. Walker / Getty Images)

Американский актер Джон Эштон умер в возрасте 76 лет, сообщил Variety его представитель Алан Сомерс.

Актер скончался 26 сентября в Фронт-Коллинсе (штат Колорадо). Сомерс не назвал причины его смерти. New York Post пишет, что Эштон боролся с раком.

Эштон родился 22 февраля 1948 года. Окончил Университет Южной Калифорнии по специальности «театральное искусство». Сам Эштон рассказывал о себе как о проблемном ребенке, мать которого угрожала отправить его в военное училище. Актерская карьера, по его словам, «спасла ему жизнь».

За 50-летнюю карьеру Эштон принял участие в более чем 200 фильмах и постановках. Наибольшую популярность ему принесла роль сержанта Таггерта в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи, который выходил с 1984 года.

В июле 2024 года на Netflix вышла четвертая часть франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», где Эштон вновь сыграл сержанта Таггерта. «Возвращение к этой игре было похоже на воссоединение семьи», — говорил он о премьере.

Среди других его работ — фильмы «Успеть до полуночи», «Кинг Конг жив», «Однажды в Техасе», сериалы «Я знаю, что мое имя Стивен», «Коломбо», «Полицейский отряд!».