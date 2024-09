В США умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон

Крис Кристофферсон (Фото: Rick Diamond / Getty Images)

Американский певец, актер и «легенда кантри-музыки» Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

Кристофферсон скончался 28 сентября в своем доме на острове Мауи. Причина смерти не была названа.

Среди наиболее известных его песен — Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times и Me and Bobby McGee. За свою музыкальную карьеру он выиграл три премии «Грэмми».

Кристофферсон выступал как сольно, так и в составе группы The Highwaymen вместе с Уэйлоном Дженнингсом, Вилли Нельсоном и Джонни Кэшем. «Супергруппа произвела революцию в жанре кантри-музыки в 80-х годах», — пишет Foxnews.

Музыкант, по словам его представителя, «изменил язык кантри-музыки экстраординарными внутренними рифмами, шекспировским ямбическим пентаметром и социально прогрессивными темами, которые находили личное в политическом».

Кристофферсон также снимался в кино, всего у него более 100 актерских работ, в том числе фильмы «Полужесткий», «Автор песен», «Одинокая звезда» и «Алиса здесь больше не живет». За лучшую мужскую роль в фильме «Звезда родилась» артист получил премию «Золотой глобус».