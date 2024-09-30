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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Ульяновска предложил избившему бабушку отправиться в зону боев

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Болдакин
Александр Болдакин (Фото: a.boldakin / VK)

Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил мужчине, задержанному за избиение пенсионерки, заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий. Об этом он заявил на заседании штаба по комплексному развитию города.

Болдакин назвал поступок мужчины аморальным и абсолютно недопустимым. «Со своей стороны предлагаю горе-герою сделать один из немногих по-настоящему мужских поступков в жизни и принять единственно верное в этом случае решение о заключении контракта с Минобороны для отправки в зону специальной военной операции», — продолжил он. По словам мэра, «молодая удаль и бойцовские навыки» мужчины будут полезны в зоне конфликта.

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Инцидент произошел 23 сентября. Мужчина подошел к пенсионерке, которая продавала цветы у входа в супермаркет, и несколько раз без причины ударил ее по лицу.

Мэр Ульяновска предложил избившему бабушку отправиться в зону боев
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Полиции удалось задержать злоумышленника 28 сентября, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Против мужчины завели дело о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса, до пяти лет лишения свободы). Мужчина извинился за свой поступок, а его мотивы объяснил словами «так получилось».

Теги
Ульяновск контрактная служба Военная операция на Украине избиение избиение пенсионерки
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