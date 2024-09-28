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Ударивший старушку в Ульяновске объяснил поступок фразой «так получилось»

Ударивший старушку в Ульяновске объяснил поступок фразой «так получилось»
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В Ульяновске мужчина, который ударил пенсионерку, продававшую цветы у магазина, извинился за свой поступок. Видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ <...> прошу у нее извинения <...> Прошу мою вину понять», — сказал задержанный.

На вопрос о мотивах поступка, он ответил, что «так получилось».

Ударивший старушку в Ульяновске объяснил поступок фразой «так получилось»

В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицу
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

Инцидент произошел 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ областного центра. К пенсионерке, сидевшей у входа в супермаркет и продававшей цветы, подошел мужчина и несколько раз ударил ее по лицу, а затем скрылся.

Полиция задержала мужчину 28 сентября, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.

На него возбудили дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

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Ульяновская область пенсионерка МВД допрос
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