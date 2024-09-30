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Участника BTS оштрафовали на $11,4 тыс. за вождение в нетрезвом виде

Мин Юнги (Suga)
Мин Юнги (Suga) (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 млн вон (около 1 млн руб., или порядка $11,4 тыс.) за вождение электроскутера в нетрезвом состоянии, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в юридических кругах.

Полицейские обнаружили артиста пытающимся встать после падения с электроскутера возле его дома 6 августа. По данным издания, концентрация алкоголя в его крови превышала допустимые нормы почти в три раза: она составила 0,227%, тогда как в Южной Корее при уровне 0,08% у суда есть основания для лишения водительских прав.

10 сентября стало известно, что прокуратура Южной Кореи предъявила музыканту обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде
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Джастин&nbsp;Тимберлейк

Закон в Южной Корее предусматривает тюремное заключение сроком от одного до двух лет или штраф в размере до 10 млн вон (675,5 тыс. руб.) за вождение в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 0,08% или выше.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя 0,2% или выше закон предусматривает более суровое наказание: тюремное заключение сроком от двух до пяти лет или штраф в размере до 20 млн вон (1,351 млн руб.).

Ранее в сентябре в окружном суде штата Нью-Йорк обладателя четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» Джастина Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде.

Певец признал вину, суд обязал его сделать публичное заявление об опасности вождения в пьяном виде.

Теги
BTS Южная Корея штраф вождение в пьяном виде
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