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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о подготовке Украины к новой войне

Путин: Запад сделал из Украины военный плацдарм
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин заявил о подготовке Украины к новой войне
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После 2014 года западные страны готовили Украину к новой «карательной операции» против Юго-Востока, атакам на Крым и другие российские регионы, заявил президент Владимир Путин в обращении ко второй годовщине присоединения новых регионов.

По его словам, Запад превратил Украину в «военный плацдарм, нацеленный на Россию», и после 2014 года готовил украинскую армию «к новой войне». «Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции», — добавил глава государства.

Обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов. Видео
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Весной 2014 года в состав России вошел Крым, осенью 2022 года — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Основанием стали проведенные в регионах референдумы. Западные страны и Украина не признали итоги голосований.

Москва называла условием окончания военной операции признание «новых территориальных реалий», Киев — возвращение Украины к границам 1991 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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