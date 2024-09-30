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Политика ,  
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В Санкт-Петербурге создадут единый центр производства морских дронов

Михаил Даниленко
Михаил Даниленко (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Российские производители безэкипажных катеров создадут единую площадку для производства морских дронов на базе санкт-петербургского военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в 2025 году. Об этом сообщил «РИА Новости» управляющий КМЗ Михаил Даниленко.

«В результате переговоров с другими разработчиками безэкипажных катеров в России достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», — сказал Даниленко.

По его словам, главная задача сейчас — сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке. Среди продукции, которую собираются выпускать на КМЗ, Даниленко отметил морские многофункциональные дроны «Визир».

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В сентябре Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России за 2023 год получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз».

Глава государства отметил, что работа по серийному выпуску дронов будет проводиться на базе 48 специальных центров в разных регионах России, их создадут до 2030 года.

В апреле стало известно, что КМЗ оштрафовали за срыв госконтракта. Предприятие должно было поставить Центральной базе измерительной техники МЧС два пожарных катера до 1 декабря 2022 года, однако из-за проблем с поставками комплектующих и введения международных санкций контракт так и не закрыли.

Тогда арбитражный суд Москвы постановил возместить ФКУ 12,2 млн руб. в качестве пени за просрочку, 1,1 млн руб. штрафа и 62,8 млн руб. неотработанного аванса.

Теги
дроны серийное производство госзаказы
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