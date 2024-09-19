 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин посетил предприятие в Петербурге, где производят БПЛА и системы РЭБ

Путин прибыл на предприятие в Петербурге, где производят дроны и системы РЭБ

Путин посетил предприятие в Петербурге, где производят БПЛА и системы РЭБ
Video

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку производителя дронов — Специального технологического центра (СТЦ) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров и министр обороны Андрей Белоусов.

СТЦ занимается разработкой и производством беспилотников, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систем связи. В том числе компания выпускает дроны семейства «Орлан».

В 2021 году СТЦ совместно с РЖД и другими партнерами запустил пилотную линию квантовой связи между Москвой и Петербургом. С того же года он занимается разработкой малых космических аппаратов типа CubeSat.

Путин анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
Политика
Владимир Путин

Накануне глава государства сообщал, что в стране работает программа комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска поступят серийные образцы современного вооружения.

«Конечно, беспилотные авиасистемы разных типов — от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители», — сказал он.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин РЭБ дроны Санкт-Петербург оборонная промышленность
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС
Политика
«Ростех» просил передать ему акции крупнейшего станкостроительного завода
Бизнес
Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
На форуме оценили перспективы погашения «плавающих» облигацийОтрасли, 15:22
Путин посетил предприятие в Петербурге, где производят БПЛА и системы РЭБПолитика, 15:19
В Израиле заявили о срыве заговора Ирана с целью убийства НетаньяхуПолитика, 15:17
Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 25Политика, 15:04
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Киеву бить по РоссииПолитика, 15:02
ФСТЭК назвала очень высокой стоимость российского ПОТехнологии и медиа, 14:50
Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки РоссииПолитика, 14:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны заявило о потере ВСУ более 300 военных за суткиПолитика, 14:48
BlackRock выпустила доклад о биткоине. Как компания видит криптовалютуКрипто, 14:47
Любовь, философия и нейроотличия: что смотреть на кинофестивале в «ГЭС-2»Стиль, 14:43
Два российских теннисиста вышли во второй круг турнира в КитаеСпорт, 14:31
PayPal введет комиссии за неактивные счета россиянФинансы, 14:31
Власти опубликовали параметры федерального вычета по налогу на прибыльЭкономика, 14:26
Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКСПолитика, 14:25