Путин посетил предприятие в Петербурге, где производят БПЛА и системы РЭБ
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку производителя дронов — Специального технологического центра (СТЦ) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.
Главу государства сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров и министр обороны Андрей Белоусов.
СТЦ занимается разработкой и производством беспилотников, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систем связи. В том числе компания выпускает дроны семейства «Орлан».
В 2021 году СТЦ совместно с РЖД и другими партнерами запустил пилотную линию квантовой связи между Москвой и Петербургом. С того же года он занимается разработкой малых космических аппаратов типа CubeSat.
Накануне глава государства сообщал, что в стране работает программа комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска поступят серийные образцы современного вооружения.
«Конечно, беспилотные авиасистемы разных типов — от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители», — сказал он.
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