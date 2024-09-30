Последствия пожара в московском ЖК «Селигер Сити». Видео
Прокуратура Москвы показала кадры из одной из квартир, сгоревших после пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в районе Западное Дегунино на севере столицы. Ночью 30 сентября там загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. К 4:30 утра пожар полностью потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир, сообщает ТАСС.
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