«Известия» узнали об идее разрешить передачу пенсионных баллов родителям

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Группа депутатов от ЛДПР 30 сентября внесет в Госдуму законопроект, разрешающий передавать пенсионные баллы родителям, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроектом предлагается разрешить передачу не более чем двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю. Изменения предусмотрены для ст. 15 закона «О страховых пенсиях».

По мнению авторов законопроекта, за счет этого нововведения пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие достаточного количества баллов, смогут быстрее выйти на пенсию за счет баллов своих детей, а не дорабатывать, чтобы набрать необходимый минимум. Для детей, которые передают баллы, большого ущерба не будет, тогда как их родителям эта мера поможет в значительной степени, полагают авторы инициативы.

По состоянию на 2024 год для выхода на пенсию по старости трудовой стаж должен составлять 15 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 28,2.

Индивидуальный пенсионный коэффициент — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Еще его называют пенсионными баллами, это синонимы. ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Пенсионный коэффициент напрямую зависит от зарплаты и, соответственно, отчислений работодателя. Посмотреть ИПК и трудовой стаж можно в выписке из лицевого счета СФР, обратившись в через МФЦ или портал «Госуслуги».

Людям, которые по какой-то причине не имеют право получать страховую пенсию по старости, государство выплачивает социальную пенсию. Но назначают такую пенсию на пять лет позже: в 2024 году женщинам в 63 года, мужчинам в 68 лет. Социальные пенсии также индексируются каждый год на размер инфляции. В 2024 году размер социальной пенсии по старости составил ₽7689,83.