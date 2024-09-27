МВД задержало мошенника, вымогавшего деньги за конкурсы красоты
В аэропорту Внуково полиция задержала подозреваемого в обмане женщин, которые хотели принять участие в конкурсе красоты, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 5 млн руб. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По словам Волк, задержанный, житель Екатеринбурга, знакомился с женщинами на светских мероприятиях, рассказывал им, что организует поездки на конкурсы красоты, и просил перевести деньги для участия в мероприятии.
Всего в МВД пока сообщили о четырех женщинах, обманутых по этой схеме. Одна из них — 25-летняя жительница Подмосковья, которую мошенник убедил перевести ему 194 тыс. руб. якобы для оплаты участия в конкурсе красоты. Свои обязательства злоумышленник не выполнил.
В полиции подчеркнули, что заявления пострадавших от мошеннических действий задержанного поступают, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее, 18 сентября, ТАСС сообщал об обмане бывшей «Мисс Москвы», которая в июле 2024 года перевела мошеннику 194 тыс. руб., а также комиссию в размере 40 тыс. руб. за участие в конкурсе «Мисс Азия». Позже выяснилось, что женщину записали на конкурс, но оплату не произвели.
Согласно решению Савеловского суда, обвиняемого в мошенничестве Антона Парамонова арестовали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября.
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