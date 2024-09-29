При крушении вертолета в Колумбии погиб весь экипаж из восьми военных

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В Колумбии при крушении вертолета Huey II погибли восемь военных, сообщает президент республики Густаво Петро в X.

«С сожалением сообщаю о кончине восьми членов ВВС Колумбии, которые летели с гуманитарной миссией в департамент Вичада, их вертолет разбился», — написал он.

ВВС Колумбии в X сообщили, что вертолет выполнял миссию по воздушной медицинской эвакуации в департаменте Вичада, который расположен в восточной части страны, в районе реки Ориноко.

Сначала связь с судном была потеряна, а затем ведомство уведомило о гибели всех восьми членов экипажа и опубликовало их список. Причина катастрофы не уточняется.

Еще одна авиакатастрофа произошла в Колумбии в конце апреля 2024 года. Тогда при крушении вертолета погибли девять военных, которые были мобилизованы в рамках операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».

Национальная армия Колумбии уточнила, что погибли экипаж и пассажиры вертолета Ми-17, а также опубликовала список погибших. Крушение произошло в городе Ареналь.