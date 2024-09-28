Байден поручил Пентагону «скорректировать» силы на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден поручил оценить и при необходимости скорректировать расстановку американских сил на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«Он поручил Пентагону оценить и по мере необходимости скорректировать расстановку сил в регионе для усиления сдерживания, обеспечения безопасности сил и содействия выполнению всего спектра задач США», — цитирует агентство публикацию. Байден также поручил принять дополнительные меры безопасности в посольствах страны на Ближнем Востоке.

Президент дал поручения на фоне удара Израиля по Бейруту, целью которого был лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Армия обороны Израиля атаковала центральный штаб группировки вечером 27 сентября. Позднее военные призвали жителей Бейрута эвакуироваться и вновь нанесли удары.

Байден ранее заявил, что Израиль не предупредил США о планах ударить по Бейруту. Источники CNN сообщили, что Тель-Авив уведомил Вашингтон всего за несколько минут до атаки.