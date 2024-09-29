Бастрыкин поручил забрать у МВД дело об избиении пенсионерки в Ульяновске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обратиться к МВД с просьбой передать в СК уголовное дело об избиении пенсионерки в Ульяновске, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин также поручил доложить о первоначально установленных обстоятельствах.

23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске мужчина подошел к пенсионерке, которая продавала цветы возле магазина, и несколько раз ударил ее по лицу.

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Правоохранительные органы задержала мужчину 28 сентября, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.

На него завели уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Во время допроса, говоря о мотивах поступка, мужчина ответил, что «так получилось».