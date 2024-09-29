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Политика ,  
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Kyodo узнало о плане нового премьера Японии досрочно распустить парламент

Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Сигэру Исиба, который станет новым премьером страны, решил распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По их словам, новый премьер-министр страны Исиба распустит парламент в октябре. Он также планирует назначить новых руководителей ЛДПЯ в понедельник — 30 сентября.

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О том, что правящая партия Японии выбрала нового председателя, стало известно 27 сентября. После утверждения парламентом 1 октября он станет премьер-министром Японии. После этого он сможет сформировать правительство.

Ранее политик утверждал, что не станет проводить досрочные выборы в нижнюю палату японского парламента, сказав, что не видит необходимости и что подобные решения необходимо принимать, исходя из текущей политической ситуации в стране. Плановые выборы должны были состояться до октября 2025 года.

До Исибы должность премьер-министра Японии занимал Фумио Кисида. В этот раз он отказался от участия в выборах из-за многочисленных скандалов, разразившихся в ЛДП в годы его лидерства.

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Япония Сигэру Исиба парламент роспуск Либерально-демократическая партия Японии
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