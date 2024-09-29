Иран пообещал ответ Израилю на смерть генерала КСИР при ударе по Бейруту

Аббас Аракчи (Фото: Icana News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал Израилю последствия из-за смерти генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана. Как накануне сообщили в формировании, он погиб в результате того же удара по Бейруту, что и лидер шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла.

«Вне всякого сомнения, это ужасное преступление сионистского режима не останется без ответа», — заявил Арагчи, добавив, что Тегеран также задействует политические, дипломатические и юридические возможности «для преследования преступников и их сторонников».

Осуждая смерть Насраллы, иранский МИД заявил, что правительство США «несет прямую ответственность и является соучастником» в действиях Израиля. The Washington Post при этом писала, что Соединенные Штаты не знали заранее о планах ЦАХАЛ ликвидировать лидера «Хезболлы». По данным ABC, Израиль уведомил Вашингтон в лучшем случае «за несколько минут» до операции, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина.

Хотя публично президент США Джо Байден приветствовал смерть Насраллы, отметив, что группировка ответственна за «убийство сотен американцев», жертвы среди израильтян и мирных ливанцев, Вашингтон отговаривает Израиль от наземной операции в Ливане, опасаясь дальнейшей эскалации, в том числе возможной атаки со стороны Ирана.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, объявил пятидневный траур по лидеру «Хезболлы».