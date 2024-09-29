МИД Китая выразил обеспокоенность из-за убийства лидера «Хезболлы»

Пекин выступает против действий, которые нарушают суверенитет Ливана и подвергают опасности мирное население, заявили в МИД КНР по поводу убийства лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

«Китай придает большое значение соответствующим инцидентам и глубоко обеспокоен эскалацией напряженности в регионе», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что Пекин «настоятельно» призывает все заинтересованные стороны урегулировать обострение конфликта и предотвратить его дальнейшее расширение — «особенно Израиль».

Для этого необходимо выполнять резолюции Совбеза ООН и «как можно скорее» прекратить военные действия в секторе Газа, объяснили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

23 сентября Израиль объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью назвали инфраструктуру «Хезболлы», которая регулярно обстреливает территорию Израиля.

Вечером 27 сентября военные силы Израиля нанесли удар по подземному центральному штабу группировки в Бейруте. На следующий день «Хезболла» подтвердила гибель Насраллы в результате этой операции. Руководство движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку Газы и Палестины», а также Ливана.