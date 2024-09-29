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Выборы президента США ,  
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Зеленский отказался обсуждать отзыв посла из США с Майком Джонсоном

Сюжет
Выборы президента США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Президент Украины не может обсуждать со спикером палаты представителей США, республиканцем Майком Джонсоном, отзыв украинского посла в США Оксаны Макаровой, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с кандидатом на пост американского президента Дональдом Трампом.

«Я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны», — заявил Зеленский, подчеркнув, что так написано в конституции Украины, поэтому говорить на эту тему он не может, в том числе и с Джонсоном.

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Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Встреча Зеленского и Трампа прошла в башне Trump Tower в Нью-Йорке, куда президент Украины приехал, чтобы выступить на Генассамблее ООН. По словам Зеленского, он представил Трампу «план победы». В Кремле ранее заявили, что принудить Москву к миру невозможно. Россия выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности» и выполнения поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Российская сторона исключает переговоры на условиях, выдвинутых Украиной. Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

Будучи с визитом в США, Зеленский также посетил оружейный завод в Пенсильвании. Республиканец Майк Джонсон назвал этот шаг вмешательством в выборы с целью помочь демократам. Он подчеркнул, что в связи с этим партия утратила доверие к украинскому послу Оксане Макаровой, и призвал Зеленского уволить дипломата.

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посол Пенсильвания отзыв Конституция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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