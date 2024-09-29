СБУ задержала за взятку одного из руководителей «Энергоатома»

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за взятку директора по контрольно-ревизионной работе компании «Энергоатом», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Директора задержали с поличным, когда ему передали 100 тыс. грн (почти 225 тыс. руб. — РБК). Взятку дал поставщик, который обеспечивает государственное предприятие по добыче урана горюче-смазочными материалами.

По данным СБУ, сотрудник «Энергоатома» неоднократно требовал взятки за покровительство поставщиков предприятия. За 15% от размера контракта он обещал им ускоренный расчет.

В ведомстве уточнили, что сотрудника компании задержали при содействии руководства «Энергоатома». На данный момент следствие подозревает его в «злоупотреблении влиянием».

В августе СБУ задержала заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло при содействии министра энергетики Германа Галущенко. Хейло заподозрили в проведении масштабной коррупционной схемы для получения взятки на сумму $500 тыс. (около 44 млн грн).