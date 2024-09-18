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Мэра Апшеронска арестовали за взятку в ₽1,2 млн при ремонте моста

Андрей Короленко
Андрей Короленко (Фото: Администрация МО Апшеронский район / VK)

Мэра кубанского Апшеронска Андрея Короленко арестовали по делу о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

«Срок меры [пресечения] — один месяц 25 суток», — уточнили там. Ранее против него завели дело о превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в сентябре 2023 года администрация Апшеронска заключила со строительной организацией контракт на ремонт автомобильного моста. Подрядчик нашел инженерные сети, которые не позволяли начать ремонт, и сообщил об этом Короленко. Тот знал, что обязанность по устранению препятствий для ремонта лежит на муниципалитете, но решил незаконно обязать подрядчика убрать их, добавили в СК.

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Он несколько раз встретился с гендиректором строительной организации — потребовал от него заключить дополнительное соглашение о переносе сроков работ и передать ему 1,2 млн руб., чтобы заплатить за демонтаж инженерных сетей. «На предложение мужчина согласился, однако, понимая, что его действия носят противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы», — заключили в ведомстве.

Ранее в приемной мэра рассказали «РБК Краснодар», что им неизвестно о задержании Короленко. «Он находится в отпуске до 20 сентября», — добавили там.

Андрей Короленко стал мэром Апшеронска в марте 2023 года. Ранее он был начальником ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

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