Финляндия вернет в Китай двух панд из-за долгов
Финляндия отправит обратно в Китай двух панд Луми и Пюрю до конца 2024 года, сообщает Yle со ссылкой на руководство зоопарка Эхтяри.
Животные прибыли в Финляндию в 2018 году на условиях 15-летнего договора аренды. Их досрочная отправка обратно в Китай обусловлена рядом причин.
Зоопарк планирует реструктурировать свои долги. В частности, на его финансовое положение повлияли инфляция, рост процентных ставок, пандемия коронавируса и уменьшение числа туристов.
Панды пробудут в зоопарке до конца осени, а затем их отправят на карантин в рамках подготовки к отъезду.
Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.
В 2023 году в Китае решили забрать трех панд из зоопарка в Вашингтоне. Перед этим Пекин забрал из зоопарка в Мемфисе панду Я Я. Она прибыла в США в 2003 году в качестве посланника дружбы.
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