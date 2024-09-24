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Общество ,  
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Финляндия вернет в Китай двух панд из-за долгов

Финляндия отправит обратно в Китай двух панд Луми и Пюрю до конца 2024 года, сообщает Yle со ссылкой на руководство зоопарка Эхтяри.

Животные прибыли в Финляндию в 2018 году на условиях 15-летнего договора аренды. Их досрочная отправка обратно в Китай обусловлена рядом причин.

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Зоопарк планирует реструктурировать свои долги. В частности, на его финансовое положение повлияли инфляция, рост процентных ставок, пандемия коронавируса и уменьшение числа туристов.

Панды пробудут в зоопарке до конца осени, а затем их отправят на карантин в рамках подготовки к отъезду.

Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.

В 2023 году в Китае решили забрать трех панд из зоопарка в Вашингтоне. Перед этим Пекин забрал из зоопарка в Мемфисе панду Я Я. Она прибыла в США в 2003 году в качестве посланника дружбы.

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