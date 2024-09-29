Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

Хакеры украли почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира». Возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказались материалы дела.

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 Уголовного кодекса) и использовании вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 Уголовного кодекса).

По версии следствия, мошенники с помощью компьютерных программ подобрали номера и ПИН-коды к 4459 предоплаченным подарочным картам и электронным сертификатам «Детского мира», получив на них права.

В конце августа Басманный суд Москвы приговорил участника хакерской группы Антона Екименко к шести годам колонии за кражу 168 млн руб. из трех банков. Суд установил, что Екименко вместе с соучастниками создал программу, которая формировала и отправляла в банки данные о подложных транзакциях отмены прямых операций.

Активность мошенников, отмечают эксперты, не снижается. По подсчетам Центробанка, в 2023 году каждый пятый россиянин сталкивался с тем или иным видом финансового мошенничества. В этом году фродеры не снижают активность: только в первом полугодии 2024 года мошенники сумели похитить со счетов клиентов российских банков 9 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2023 году.