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Политика ,  
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Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подаренной Лавровым брошью

Брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Информацию подтвердили в посольстве России в Индонезии, передает «РИА Новости».

Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать брошь как у Захаровой
Политика

В июле 2024 года Лавров находится в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во Вьентьян — столицу Лаоса — он прибыл 25 июля.

Во время его визита Марсуди сказала представителю российского МИДа Марии Захаровой, что ей нравится ее брошь. «Пришлите мне такую», — попросила индонезийский дипломат.

Оказалось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать из Москвы такую же брошь.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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