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Операция Израиля в Ливане ,  
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NBC сообщил о планах Пентагона перебросить новые силы на Ближний Восток

NBC News: Пентагон рассматривает варианты переброски новых сил на Ближний Восток
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Пентагон рассматривает возможность переброски новых войск на Ближний Восток после убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

Министру обороны Ллойду Остину уже представили варианты дополнительной военной поддержки региона, однако окончательное решение пока не принято, говорится в материале.

Сейчас на Ближнем Востоке находится около 40 тыс. американских солдат, среди которых не очень много желающих покинуть службу, отмечают источники телеканала.

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Джо Байден

Накануне Байден дал поручения оценить и при необходимости скорректировать расстановку американских сил на фоне удара Израиля по Бейруту.

Армия обороны Израиля атаковала центральный штаб группировки вечером 27 сентября. Позднее военные призвали жителей Бейрута эвакуироваться и вновь нанесли удары.

Байден заявил, что Израиль не предупредил США о планах ударить по Бейруту. Источники CNN сообщили, что Тель-Авив уведомил Вашингтон всего за несколько минут до атаки.

24 сентября Пентагон заявил, что в целях предосторожности перебросит «небольшой дополнительный контингент» для укрепления сил США, уже находящихся в регионе, в связи с тем, что Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» под названием «Стрелы севера».

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