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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иран потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Удар Ирана по Израилю

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности с просьбой провести экстренное заседание в связи с атаками Израиля в Ливане. Его слова передает IRNA.

«Учитывая серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности безоговорочно и самым решительным образом осудить действия Израиля. <...> Кроме того, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедленные и решительные меры для того, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и не допустить втягивания региона в полномасштабную войну», — говорится в письме.

Амир Саид Иравани также заявил, что Иран «без колебаний» будет защищать свои интересы с международным правом и примет все меры для защиты своих национальных интересов и интересов безопасности.

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Масуд Пезешкиан

Он составил письмо в Совбез ООН после того, как Армия обороны Израиля сообщила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла был убит в результате атаки Израиля на южный пригород Бейрута 27 сентября.

Российский МИД назвал убийство Насраллы политическим и возложил ответственность за возможную последующую эскалацию на Израиль.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда убить лидера и «Хезболлы» была отдана из США.

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