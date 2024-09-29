Иран потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности с просьбой провести экстренное заседание в связи с атаками Израиля в Ливане. Его слова передает IRNA.
«Учитывая серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности безоговорочно и самым решительным образом осудить действия Израиля. <...> Кроме того, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедленные и решительные меры для того, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и не допустить втягивания региона в полномасштабную войну», — говорится в письме.
Амир Саид Иравани также заявил, что Иран «без колебаний» будет защищать свои интересы с международным правом и примет все меры для защиты своих национальных интересов и интересов безопасности.
Он составил письмо в Совбез ООН после того, как Армия обороны Израиля сообщила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла был убит в результате атаки Израиля на южный пригород Бейрута 27 сентября.
Российский МИД назвал убийство Насраллы политическим и возложил ответственность за возможную последующую эскалацию на Израиль.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда убить лидера и «Хезболлы» была отдана из США.
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