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Операция Израиля в Ливане ,  
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Президент Ирана заявил, что США отдали команду убить Насраллу

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Команда убить лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана из США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает телеканал Al Jazeera.

Во время своего выступления в связи с гибелью лидера группировки Пезешкиан сказал, что «приказ об этом террористическом акте был отдан из Нью-Йорка».

«Американцы не могут отрицать своего пособничества сионистам», — приводит его слова Reuters.

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Хасан Насралла погиб в результате удара ЦАХАЛ по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла накануне.

По данным Минздрава Ливана, при ударах по Бейруту погибли 11 человек, пострадали 108.

Сегодня, 28 сентября, группировка подтвердила гибель своего лидера. Кроме него в результате удара погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

«Хезболла» после гибели своего лидера пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с ХАМАС.

Ливанская группировка поддержала нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и регулярно наносила удары по северу еврейского государства.

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