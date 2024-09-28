Президент Ирана заявил, что США отдали команду убить Насраллу
Команда убить лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана из США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает телеканал Al Jazeera.
Во время своего выступления в связи с гибелью лидера группировки Пезешкиан сказал, что «приказ об этом террористическом акте был отдан из Нью-Йорка».
«Американцы не могут отрицать своего пособничества сионистам», — приводит его слова Reuters.
Хасан Насралла погиб в результате удара ЦАХАЛ по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который израильская армия нанесла накануне.
По данным Минздрава Ливана, при ударах по Бейруту погибли 11 человек, пострадали 108.
Сегодня, 28 сентября, группировка подтвердила гибель своего лидера. Кроме него в результате удара погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.
«Хезболла» после гибели своего лидера пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с ХАМАС.
Ливанская группировка поддержала нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и регулярно наносила удары по северу еврейского государства.
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