Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами «Ахмата»
Мошенники продавали россиянам техоборудование, представляясь бойцами спецназа «Ахмат». За короткий срок они получили «немало денег и приобрели дорогой автомобиль», заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
«Представляясь бойцами спецназа «Ахмат», данные «субъекты» на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны», — отметил он.
По словам Алаудинова, мошенники продавали россиянам техническое оборудование под выдуманным предлогом материальной нужды в спецназе «Ахмат».
Алаудинов подчеркнул, что эти аферисты ни имеют никакого отношения к «Ахмату» и подчеркнул, что его спецназ — это одно из самых обеспеченных воинских подразделений России.
«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — добавил Алаудинов и пригрозил жестко пресекать использование названия спецподразделения в торговых целях.
Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.
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