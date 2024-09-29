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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами «Ахмата»

Сюжет
Военная операция на Украине

Мошенники продавали россиянам техоборудование, представляясь бойцами спецназа «Ахмат». За короткий срок они получили «немало денег и приобрели дорогой автомобиль», заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Представляясь бойцами спецназа «Ахмат», данные «субъекты» на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны», — отметил он.

По словам Алаудинова, мошенники продавали россиянам техническое оборудование под выдуманным предлогом материальной нужды в спецназе «Ахмат».

Алаудинов подчеркнул, что эти аферисты ни имеют никакого отношения к «Ахмату» и подчеркнул, что его спецназ — это одно из самых обеспеченных воинских подразделений России.

«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — добавил Алаудинов и пригрозил жестко пресекать использование названия спецподразделения в торговых целях.

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Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.

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