Алаудинов опроверг сообщения о попадании в плен

Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг сообщения о том, что он попал в плен. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Алаудинов записал обращение из машины. Он рассказал, что едет в Белгородскую область, чтобы проведать своих подчиненных.

«Для чего записываю видеоролик: оказывается, в интернете меня сегодня «взяли в плен». Я не в курсе этого просто», — говорит он на видео.

В заключение он назвал дату — 28 сентября, и свое местоположение — Белгородская область.

Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.