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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при обстреле в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали две женщины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе село Петровка подверглось артиллерийскому обстрелу. У одной женщины минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног, у второй — минно-взрывная травма», — написал он в телеграм-канале.

Кроме этого, в четырех частных домах выбило окна, были повреждены заборы и кровли, а также гараж и легковой автомобиль.

В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника на территории двух домов были повреждены заборы. Еще один БПЛА повредил гараж.

Как отметил губернатор, от обстрела ВСУ также пострадал город Шебекино — там в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля торговых модулей на территории рынка.

Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Белгородской области регулярно сообщает об атаках и обстрелах со стороны ВСУ.

Так, сегодня, 28 сентября, из-за атаки украинского дрона пострадал один мирный житель — у него минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Мужчину доставили в больницу.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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