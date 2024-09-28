Два человека пострадали при обстреле в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали две женщины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе село Петровка подверглось артиллерийскому обстрелу. У одной женщины минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног, у второй — минно-взрывная травма», — написал он в телеграм-канале.
Кроме этого, в четырех частных домах выбило окна, были повреждены заборы и кровли, а также гараж и легковой автомобиль.
В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника на территории двух домов были повреждены заборы. Еще один БПЛА повредил гараж.
Как отметил губернатор, от обстрела ВСУ также пострадал город Шебекино — там в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля торговых модулей на территории рынка.
Губернатор Белгородской области регулярно сообщает об атаках и обстрелах со стороны ВСУ.
Так, сегодня, 28 сентября, из-за атаки украинского дрона пострадал один мирный житель — у него минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Мужчину доставили в больницу.
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