«Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после убийства ее лидера Насраллы

ЦАХАЛ сообщила о падении запущенной из Ливана ракеты на Западном берегу

На Западном берегу реки Иордан упала ракета, запущенная из Ливана в сторону Израиля. Ее осколки обнаружены в районе форпоста Мицпе-Хагит, который находится к востоку от Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ракета попала в открытую местность, начался пожар. Также в результате удара без света остались несколько близлежащих населенных пунктов. Сейчас на месте работают израильские пожарные и спасательные службы. Пострадавших нет, передает The Times of Israel.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ливанского движения «Хезболла» сообщило, что группировка провела первый ракетный обстрел Израиля после смерти генерального секретаря группировки Хасана Насраллы.

«Бойцы «Исламского движения сопротивления» предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах 28 сентября 2024 года», — говорится в заявлении.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сигналах тревоги в этом районе в 13:42 мск.

28 сентября израильская армия объявила, что накануне ей удалось ликвидировать Хасана Насраллу, руководившего «Хезболлой» с 1992 года.

Он погиб в результате массированного удара израильской армии по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, который ЦАХАЛ нанесла 27 сентября.

Ранее Израиль объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью в стране назвали инфраструктуру группировки «Хезболла», которая регулярно обстреливает территорию Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в субботу пятидневный траур по всему Ирану в связи со смертью Насраллы и заявил, что она не останется безнаказанной.