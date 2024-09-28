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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Сигнал опасности атаки БПЛА звучит над Воронежской областью, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в 22:00 в своем телеграм-канале.

Глава также сказал, что средства ПВО находятся в полной готовности.

В Воронежской области объявили авиационную опасность
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

После начала военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронежской области периодически объявляют опасность авиационной атаки или атаки беспилотников.

Так, 19 сентября в регионе объявили режим авиационной опасности. Тогда Гусев призвал местных жителей зайти в укрытия. 

Сигнал опасности атаки БПЛА также звучал в области 10 сентября.

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Воронежская область Александр Гусев БПЛА
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