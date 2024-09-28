В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки БПЛА звучит над Воронежской областью, сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в 22:00 в своем телеграм-канале.
Глава также сказал, что средства ПВО находятся в полной готовности.
После начала военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронежской области периодически объявляют опасность авиационной атаки или атаки беспилотников.
Так, 19 сентября в регионе объявили режим авиационной опасности. Тогда Гусев призвал местных жителей зайти в укрытия.
Сигнал опасности атаки БПЛА также звучал в области 10 сентября.
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