В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки БПЛА звучит над Воронежской областью, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в 22:00 в своем телеграм-канале.

Глава также сказал, что средства ПВО находятся в полной готовности.

После начала военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронежской области периодически объявляют опасность авиационной атаки или атаки беспилотников.

Так, 19 сентября в регионе объявили режим авиационной опасности. Тогда Гусев призвал местных жителей зайти в укрытия.

Сигнал опасности атаки БПЛА также звучал в области 10 сентября.