В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицу

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Полиция в Ульяновской области задержала мужчину, который несколько раз ударил пенсионерку по лицу, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Выяснилось, что случай имел место 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ областного центра. К женщине, сидевшей у входа в супермаркет, подошел мужчина и несколько раз ударил ее по лицу, а затем скрылся», — написала она в телеграм-канале.

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Видеозапись произошедшего, как отметила Волк, попала в интернет и вызвала большой общественный резонанс.

Полиции удалось найти и задержать мужчину, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Возможное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Соответствующий видеоролик ранее опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, пенсионерку избили за то, что она продавала цветы возле магазина «Гулливер».

Накануне в Петербурге полиция задержала мужчину, который потребовал от пенсионерки штраф в размере 4,5 тыс. руб за переход проезжей части в неположенном месте.

Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.