 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицу

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Полиция в Ульяновской области задержала мужчину, который несколько раз ударил пенсионерку по лицу, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Выяснилось, что случай имел место 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ областного центра. К женщине, сидевшей у входа в супермаркет, подошел мужчина и несколько раз ударил ее по лицу, а затем скрылся», — написала она в телеграм-канале.

В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицу
Video

Видеозапись произошедшего, как отметила Волк, попала в интернет и вызвала большой общественный резонанс.

Полиции удалось найти и задержать мужчину, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Возможное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Соответствующий видеоролик ранее опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, пенсионерку избили за то, что она продавала цветы возле магазина «Гулливер».

В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дороги
Общество

Накануне в Петербурге полиция задержала мужчину, который потребовал от пенсионерки штраф в размере 4,5 тыс. руб за переход проезжей части в неположенном месте.

Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ульяновская область МВД пенсионерка уголовное дело Ирина Волк
Материалы по теме
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дороги
Общество
В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции
Общество
В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Глава ЦАХАЛ предупредил о «сложных днях» в борьбе с «Хезболлой»Политика, 18:25
В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицуОбщество, 18:11
Впервые в истории АПЛ клуб забил на первой минуте в трех матчах подрядСпорт, 18:04
Как меняется рынок инвестиций на фоне высоких ставокОтрасли, 17:57
МИД назвал политическим убийство Израилем лидера «Хезболлы»Политика, 17:56
Что происходит в Бейруте после гибели Насраллы. ВидеоПолитика, 17:46
Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в ПекинеСпорт, 17:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NYT назвала возможного преемника погибшего лидера «Хезболлы»Политика, 17:37
Болгар рассказала о love story с ДуровымБизнес, 17:29
Что способствует развитию молодежного предпринимательстваНациональные проекты, 17:29
Даниила Медведева посадили на медведя в броне в промо турнира в Эр-РиядеСпорт, 17:21
ЦАХАЛ показала кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»Политика, 17:10
Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ в Белгородской областиПолитика, 17:06
В Ливане сообщили об 11 погибших при ударах Израиля по БейрутуПолитика, 16:57