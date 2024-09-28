В Ульяновской области задержали мужчину, ударившего пенсионерку по лицу
Полиция в Ульяновской области задержала мужчину, который несколько раз ударил пенсионерку по лицу, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Выяснилось, что случай имел место 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ областного центра. К женщине, сидевшей у входа в супермаркет, подошел мужчина и несколько раз ударил ее по лицу, а затем скрылся», — написала она в телеграм-канале.
Видеозапись произошедшего, как отметила Волк, попала в интернет и вызвала большой общественный резонанс.
Полиции удалось найти и задержать мужчину, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.
Против него возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Возможное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Соответствующий видеоролик ранее опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, пенсионерку избили за то, что она продавала цветы возле магазина «Гулливер».
Накануне в Петербурге полиция задержала мужчину, который потребовал от пенсионерки штраф в размере 4,5 тыс. руб за переход проезжей части в неположенном месте.
Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.
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