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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о продвижении российских военных в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«[Отряд «Каштан»] на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал он. По словам Алаудинова, военные взяли участок, уничтожив группу ВСУ, которая его удерживала.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Оценивая бои в Курской области, он заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.

Президент России Владимир Путин счел вторжение «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». В Кремле заверили, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью.

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Апти Алаудинов Курская область Военная операция на Украине продвижение
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