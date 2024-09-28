Алаудинов заявил о продвижении российских военных в Курской области

Российские военные продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«[Отряд «Каштан»] на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал он. По словам Алаудинова, военные взяли участок, уничтожив группу ВСУ, которая его удерживала.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Оценивая бои в Курской области, он заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.

Президент России Владимир Путин счел вторжение «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». В Кремле заверили, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью.