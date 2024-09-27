В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дороги

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Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в обмане 85-летней женщины на 4,5 тыс. руб., сообщает управление МВД по городу.

«24 сентября 2024 года в полицию обратилась женщина 1939 года рождения с заявлением о том, что 03.09.2024 в 10:15 на Кронверкском проспекте неизвестный преступник потребовал от нее штраф за переход проезжей части в неположенном для перехода месте, после чего потерпевшая передала ему 4 500 рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемого 1968 года рождения задержали 26 сентября у дома 26 по улице Белы Куна.

На него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Возможное наказание по этой статье в этой части — до двух лет лишения свободы.

Ранее, 21 сентября, в Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции. Его задержали 19 сентября, когда тот явился в отдел полиции. Он сознался, что трижды забирал по указанию мошенников деньги у пожилых людей.

Последний случай произошел 18 сентября. Тогда одна пенсионерка отдала мужчине 260 тыс. руб. Она приняла его за курьера силовых структур и передала деньги для «обеспечения безопасности» своих сбережений.