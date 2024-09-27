 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дороги

В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дороги
Video

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в обмане 85-летней женщины на 4,5 тыс. руб., сообщает управление МВД по городу.

«24 сентября 2024 года в полицию обратилась женщина 1939 года рождения с заявлением о том, что 03.09.2024 в 10:15 на Кронверкском проспекте неизвестный преступник потребовал от нее штраф за переход проезжей части в неположенном для перехода месте, после чего потерпевшая передала ему 4 500 рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемого 1968 года рождения задержали 26 сентября у дома 26 по улице Белы Куна.

На него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Возможное наказание по этой статье в этой части — до двух лет лишения свободы.

В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции
Общество
Фото:МВД России

Ранее, 21 сентября, в Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции. Его задержали 19 сентября, когда тот явился в отдел полиции. Он сознался, что трижды забирал по указанию мошенников деньги у пожилых людей.

Последний случай произошел 18 сентября. Тогда одна пенсионерка отдала мужчине 260 тыс. руб. Она приняла его за курьера силовых структур и передала деньги для «обеспечения безопасности» своих сбережений.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург МВД кража пенсионерка
Материалы по теме
Суд в Петербурге отобрал у недобросовестного хозяина бурую медведицу
Общество
В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции
Общество
Петербуржец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке, залив кислотой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дорогиОбщество, 17:47
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в СШАПолитика, 17:35
В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревностиОбщество, 17:33
В какие криптовалютные сети переходил капитал в сентябре. Топ-4 проектаКрипто, 17:20
Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефонТехнологии и медиа, 17:17
Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»Политика, 17:11
На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифыГород, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастикиСпорт, 16:59
Внутренний туризм и рынок краткосрочной аренды: перспективы и трендыОтрасли, 16:55
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговорыПолитика, 16:54
Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмыСпорт, 16:53
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУПолитика, 16:38
Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный ударПолитика, 16:35
Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразованияГород, 16:34