ХАМАС заявил о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы

Группировка ХАМАС выразила поддержку шиитскому движению «Хезболла» после гибели его лидера Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту, соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале группировки.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы» и братский ливанский народ перед лицом этой жестокой агрессии», — говорится в сообщении.

ХАМАС также призвал Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров Израиля.

Накануне ЦАХАЛ нанесла удар по центральному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. На следующий день израильская армия объявила о ликвидации лидера группировки. Позднее «Хезболла» подтвердила его смерть.

После чего Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В северных районах Израиля (с этого направления государство граничит с Ливаном) днем 28 сентября неоднократно звучали сирены.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о своих действиях.