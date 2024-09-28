 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

ХАМАС заявил о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Группировка ХАМАС выразила поддержку шиитскому движению «Хезболла» после гибели его лидера Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту, соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале группировки.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы» и братский ливанский народ перед лицом этой жестокой агрессии», — говорится в сообщении.

ХАМАС также призвал Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров Израиля.

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы
Политика
Хасан Насралла

Накануне ЦАХАЛ нанесла удар по центральному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. На следующий день израильская армия объявила о ликвидации лидера группировки. Позднее «Хезболла» подтвердила его смерть.

После чего Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В северных районах Израиля (с этого направления государство граничит с Ливаном) днем 28 сентября неоднократно звучали сирены.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о своих действиях.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ХАМАС Хезболла Хасан Насралла Израиль
Материалы по теме
Израиль после гибели лидера «Хезболлы» ограничил массовые собрания людей
Политика
«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы
Политика
Иран пообещал, что Израиль «пожалеет» после гибели лидера «Хезболлы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
ХАМАС заявил о едином фронте с «Хезболлой» после убийства НасраллыПолитика, 16:40
Вместе с главой «Хезболлы» при ударе Израиля по Ливану погиб генерал КСИРПолитика, 16:37
Стали известны детали операции по ликвидации главы «Хезболлы»Политика, 16:33
Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрамиНациональные проекты, 16:28
«Манчестер Сити» не удержал победу во втором матче АПЛ подрядСпорт, 16:27
Израиль после гибели лидера «Хезболлы» ограничил массовые собрания людейПолитика, 16:17
Жюри Comedy Wildlife отобрало 40 самых смешных фото животных. ГалереяОбщество, 16:10 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Дагестане потушили начавшийся после вчерашнего взрыва пожар на заправкеОбщество, 15:59
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата РоссииСпорт, 15:55
Иран пообещал, что Израиль «пожалеет» после гибели лидера «Хезболлы»Политика, 15:51
Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли почти 2 тыс. бойцовПолитика, 15:35
Как Индия будет бороться с консолидацией рынка платежных системОтрасли, 15:28
Главный штурман Тихоокеанского флота умер в ходе марафона во ВладивостокеОбщество, 15:23
Тренер рассказал, когда Пьянич дебютирует за ЦСКАСпорт, 15:12