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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль нанес новые удары по Бейруту после призыва эвакуироваться

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
ЦАХАЛ призвала мирных жителей на юге Бейрута покинуть дома, заявив, что под зданиями находятся объекты «Хезболлы» с оружием. Израильская армия нанесла новые удары по столице Ливана
Фото: Daniel Carde / Getty Images
Фото: Daniel Carde / Getty Images

Представитель Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей Бейрута эвакуироваться из определенных районов города из-за готовящегося удара по объектам шиитской группировки «Хезболла» на юге города.

По словам Хагари, военные связались с жителями трех зданий в южном пригороде Бейрута Дахие и сообщили им, что их дома расположены над стратегическими объектами «Хезболлы». Также призыв к немедленной эвакуации касается людей, которые живут в кварталах Лейлаки и Хадас. «В скором времени мы нанесем удар по оружию, хранящемуся под зданиями. Взрыв ракет может повредить конструкции и потенциально привести к их обрушению», — сказал он.

Позднее ЦАХАЛ сообщила в своем телеграм-канале, что наносит удары по объектам с оружием «Хезболлы», которое хранилось под гражданскими зданиями в Дахие. Атака началась примерно через 90 минут после предупреждения Хагари, отмечает CNN.

Reuters узнал о состоянии лидера «Хезболлы» после израильского удара
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Хасан Насралла

Вечером 27 сентября ЦАХАЛ сообщила о массированном авиаударе по центральному штабу группировки в Бейруте, целью которой был назван лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Израиль считает, что он был на месте атаки, пишет Bloomberg со ссылкой на израильского чиновника, отмечая, что местонахождение Насраллы пока неизвестно. Reuters, ссылаясь на близкий к группировке источник, сообщил, что он жив и, по данным агентства Tasnim, находится в «безопасном месте».

Al Mayadeen со ссылкой на ливанский минздрав пишет, что погибли шесть человек, 91 пострадал.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты не знали заранее о масштабном ударе по Бейруту. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны пойти по «пути дипломатии», отметив, что их выбор будет иметь серьезные последствия для жителей региона «как сейчас, так и на многие годы».

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