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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорваться через границу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Попытки прорыва произошли в направлении двух населенных пунктов — Новый Путь и Медвежье. О предотвращении прорыва украинских сил в эти населенные пункты Минобороны сообщало неоднократно. В Новый Путь ВСУ пытаются прорваться четвертый день подряд.

Потери украинской стороны на этом направлении ведомство оценило в 40 человек ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

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Минобороны Курская область ВСУ потери граница
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