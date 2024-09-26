Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Попытки прорыва произошли в направлении двух населенных пунктов — Новый Путь и Медвежье. О предотвращении прорыва украинских сил в эти населенные пункты Минобороны сообщало неоднократно. В Новый Путь ВСУ пытаются прорваться четвертый день подряд.
Потери украинской стороны на этом направлении ведомство оценило в 40 человек ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
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