ЦАХАЛ показала видео из штаба во время ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

ЦАХАЛ показала видео из штаба во время ликвидации лидера «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля опубликовала видео из командного центра израильских ВВС, которое было записано во время операции по ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

На нем начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви вместе с другими командирами командует операцией по ликвидации.

Как ранее заявили в ЦАХАЛ, Насралла погиб в результате израильского авиаудара, который был нанесен вечером 27 сентября по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В момент атаки там собралось руководство группировки. «Хезболла» пока не комментировала заявление властей Израиля.