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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ показала видео из штаба во время ликвидации лидера «Хезболлы»

ЦАХАЛ показала видео из штаба во время ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы
Сюжет
Операция Израиля в Ливане

ЦАХАЛ показала видео из штаба во время ликвидации лидера «Хезболлы»
Video

Армия обороны Израиля опубликовала видео из командного центра израильских ВВС, которое было записано во время операции по ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

На нем начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви вместе с другими командирами командует операцией по ликвидации.

Как ранее заявили в ЦАХАЛ, Насралла погиб в результате израильского авиаудара, который был нанесен вечером 27 сентября по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В момент атаки там собралось руководство группировки. «Хезболла» пока не комментировала заявление властей Израиля.

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