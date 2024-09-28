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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС сообщил, что в доме Тимура Иванова при обысках нашли оружие

ТАСС: силовики нашли оружие во время обыска в доме Тимура Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Силовики провели обыски в домах бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других фигурантов его дела и нашли огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, рассказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

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Тимур Иванов

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин — как соучастник Иванова и обвиняемый в даче взятки глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Экс-замминистра и Бородин курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По данным ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.

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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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