ТАСС сообщил, что в доме Тимура Иванова при обысках нашли оружие
Силовики провели обыски в домах бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других фигурантов его дела и нашли огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, рассказал собеседник агентства.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.
Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин — как соучастник Иванова и обвиняемый в даче взятки глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
Экс-замминистра и Бородин курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По данным ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.
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