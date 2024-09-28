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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Сирии местного лидера ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные ликвидировали на юге Сирии местного лидера ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

«ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Ахмеда Мухаммеда Фахда, главу террористической сети ХАМАС на юге Сирии», — говорится в сообщении.

Атака была проведена в ночь на 28 сентября. В ЦАХАЛ назвали Фахда ответственным за нанесение ударов по Израилю из Южной Сирии, включая запуски ракет в направлении Голанских высот. Боевика убили «при планировании предстоящего теракта», заявили израильские военные.

В Сирии три человека погибли в результате обстрела со стороны Израиля
Политика
Фото:Ammar / Xinhua / Global Look Press

Голанские высоты — спорная территория Израиля и Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль установил контроль над ними и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства.

В 1974 году на фоне участившихся боестолкновений сторон в районе высот между странами было подписано соглашение о разъединении (размежевании), которое предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН.

В конце июля на севере Голанских высот попал под обстрел район Мадждаль-Шамс, в результате погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израиль обвинил в ударе ливанскую шиитскую группировку «Хезболла»; в движении причастность к обстрелу отрицали.

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ЦАХАЛ Израиль ХАМАС Сирия Голанские высоты
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