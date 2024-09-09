В Сирии три человека погибли в результате обстрела со стороны Израиля
Сирия подверглась ракетному обстрелу со стороны Израиля, погибли три человека, сообщает SANA со ссылкой на Минобороны Сирии.
«Около 23:20 (совпадает с московским временем. — РБК) в воскресенье, 08.09.2024 года, израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-запада Ливана, нацелившись на ряд военных объектов в центральном регионе. Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию ракетами и сбили некоторые из них», — говорится в сообщении.
По данным агентства, погибли три человека, еще 15 получили ранения.
В середине августа в Сирии американская авиабаза близ газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор подверглась атаке. Тогда были выпущены шесть снарядов, все они упали в непосредственной близости от объекта.
Источник Reuters в органах безопасности сообщил, что возглавляемая США коалиция ответила на атаку артиллерийским огнем.
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