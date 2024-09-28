Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16

Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35, сообщило Минобороны страны.

Первые F-16 Нидерланды приобрели в 1979 году. Как отмечает Минобороны, самолеты хорошо показали себя как внутри страны, так и за рубежом. Переход на F-35 страна начала в 2019 году.

Днем 27 сентября восемь F-16 совершили прощальный тур, рассказали в ведомстве. Часть выведенных из эксплуатации самолетов, которые не списаны и не проданы, передадут Румынии для обучения украинских летчиков, остальные — Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.