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Операция Израиля в Ливане ,  
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Нетаньяху показал карту с «благословенными» и «проклятыми» странами

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН показал карту с арабскими странами, которые «благословенны» и «прокляты», передает The Times of Israel.

По мнению Нетаньяху, Саудовская Аравия, Судан, Египет, Иордания и ОАЭ — «благословенны», а Иран и его союзники — Ирак, Сирия, Ливан и Йемен — «прокляты».

Нетаньяху добавил, что мировое сообщество устало «умиротворять» Иран. «Если вы (Иран) атакуете нас, мы (Израиль) атакуем вас. Нет места в Иране, до которого не могла бы дотянуться длинная рука Израиля, как и на всем Ближнем Востоке», — заявил он, обращаясь к иранскому руководству.

Как отмечает издание, премьер выступил в полупустом зале — некоторые арабские делегации покинули помещение в знак протеста после того, как он вышел на трибуну.

Нетаньяху после ударов по Ливану заявил, что в «Хезболле» поймут сигналы
Политика
Фото:Karamallah Daher / Reuters

В конце августа обострился конфликт Израиля и ливанской группировки «Хезболла». Накануне, когда Нетаньяху выступал в ООН, израильские военные нанесли удар по центральному штабу группировки в Бейруте. После сообщений об атаке премьер-министр объявил о решении сократить визит в США и вернуться в Израиль.

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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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