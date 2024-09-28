Нетаньяху показал карту с «благословенными» и «проклятыми» странами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН показал карту с арабскими странами, которые «благословенны» и «прокляты», передает The Times of Israel.

По мнению Нетаньяху, Саудовская Аравия, Судан, Египет, Иордания и ОАЭ — «благословенны», а Иран и его союзники — Ирак, Сирия, Ливан и Йемен — «прокляты».

Нетаньяху добавил, что мировое сообщество устало «умиротворять» Иран. «Если вы (Иран) атакуете нас, мы (Израиль) атакуем вас. Нет места в Иране, до которого не могла бы дотянуться длинная рука Израиля, как и на всем Ближнем Востоке», — заявил он, обращаясь к иранскому руководству.

Как отмечает издание, премьер выступил в полупустом зале — некоторые арабские делегации покинули помещение в знак протеста после того, как он вышел на трибуну.

В конце августа обострился конфликт Израиля и ливанской группировки «Хезболла». Накануне, когда Нетаньяху выступал в ООН, израильские военные нанесли удар по центральному штабу группировки в Бейруте. После сообщений об атаке премьер-министр объявил о решении сократить визит в США и вернуться в Израиль.