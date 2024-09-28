Из посольства Иордании в Париже пропали ноутбук, пистолеты и €12,7 тыс.
Неизвестные обокрали посольство Иордании во Франции, сообщил МИД страны в Х. Диппредставительство расположено в коммуне Нёйи-сюр-Сен на западе Парижа.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 сентября, уточняет ведомство. Министерство взаимодействует с французскими властями, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.
По данным L'Indépendant, из посольства пропал компьютер с конфиденциальной информацией, часы стоимостью около €15 тыс., два сейфа с пистолетами и боеприпасами, ключи от квартиры посла, а также €12,7 тыс. наличными.
В декабре 2023 года правоохранители задержали мужчину и женщину, которые незаконно проникли в посольство Кении в Москве и устроили там «банкет». Как сообщил ТАСС, злоумышленники курили и распивали алкогольные напитки на кухне диппредставительства.
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