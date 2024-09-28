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Операция Израиля в Ливане ,  
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Байден заявил, что Израиль не предупредил об ударе по главе «Хезболлы»

Байден: Израиль не предупредил США об ударе по лидеру «Хезболлы»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Вашингтону не было известно о планах Израиля нанести удар по лидеру ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасану Насралла, заявил президент США Джо Байден.

«Мы все еще собираем информацию, я могу вам сказать — США не знали и не принимали участия в действиях Армии обороны Израиля», — сказал президент журналистам (цитата по CNN). Байден также выразил обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников пишет, что Тель-Авив уведомил Вашингтон всего за несколько минут до удара по Бейруту.

Израиль нанес новые удары по Бейруту после призыва эвакуироваться
Политика
Фото: Daniel Carde / Getty Images

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». С тех пор израильская авиация наносит удары по объектам в Ливане.

Накануне израильские военные ударили по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, целью был лидер группировки Хасан Насралла. Источники Reuters, Tasnim и al Hadath сообщили, что он жив. По последним данным ливанского Минздрава, в результате ударов погибли шесть человек, около 90 получили ранения.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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